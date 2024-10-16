Для посіву використовуйте прямокутні контейнери, тому що в них зручніше сіяти насіння рядами

Кімнатний гіркий перець – це рослина, яка може давати плоди багато років. Цікаво, що він має відмінні бактерицидні властивості і може захищати приміщення, у якому зростає від шкідливих бактерій, які є у повітрі. Як самостійно виростити перець на підвіконні, пише «Флористікс».

Терміни посіву

Популярність кімнатного перцю зростає з кожним роком. Кімнатний перець можна сіяти в будь-який час: чим молодшою буде рослина в зиму, тим більше шансів у неї успішно перезимувати. Коли з перчика почне опадати листя, зріжте наземну частину, залишивши невеликий пеньок. На ньому прокинуться сплячі бруньки і почне відростати нова молода рослина.

Посів кімнатного перцю

Для посіву використовуйте прямокутні контейнери, тому що в них зручніше сіяти насіння рядами. Справа в тому, що в приміщенні повітрообмін млявий, і якщо ви перезволожите в контейнері ґрунт, він швидко не просохне і може виникнути ризик розвитку на сіянцях чорної ніжки. Щоб цього не відбувалося, регулярно розпушуйте міжряддя, а у прямокутних контейнерах це робити зручніше.

Посійте перець у пінопластові лотки з-під продуктів, наповнені придбаним ґрунтом з додаванням 30% річкового піску чи перліту. Шар ґрунту має бути висотою 3-4 см. Поверхню ґрунтової суміші потрібно розрівняти та ущільнити.

Ряди зробіть на відстані 3,5-4 см. Глибина загортання насіння – до 1 см. Загущувати посіви не потрібно: розкладіть насіння у борозенки з відступом 1 см.

Загортати насіння можна ґрунтом, але краще прожареним піском, щоб знизити ризик виникнення чорної ніжки. Поливати посіви краще з розпилювача рожевим розчином марганцівки, намагаючись не розмити верхній шар ґрунту і не оголити насіння. Після поливу накривайте контейнер склом та дпомістіть їх у приміщення з температурою 22-26 ⁰C.

Догляд сходів

Якщо ви купили хроше насіння і правильно провели посів, сходи з'являться дуже швидко, і як тільки це станеться, організуйте для сіянців штучне підсвічування. Можна використовувати для цього економ-лампу потужністю 10 Вт, яка працює 16-18 годин на добу. Встановіть її на висоті 20-25 см від верхівок розсади. Тільки при достатньому освітленні сходи будуть міцними і не витягнуться.

Наступний етап – це пікірування розсади, яке слід проводити у фазі розвитку 2-4 справжніх листків. Чим рідше ви посієте насіння, тим пізніше доведеться пікірувати сіянці і тим менше у вас буде з ними клопоту. Якщо посіяти перець у касети з дрібними вічками, він краще перенесе пікірування.

Садівники рекомендують класти в кожне вічко по 2 насінини на той випадок, якщо одна не проросте. Якщо проростуть обидві, надалі менш розвинений сіянець можна буде прибрати.