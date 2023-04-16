Кілька десятків мешканців села Лукашівка у неділю, 16 квітня, прийшли на великодній молебень до зруйнованої росіянами церкви Вознесіння Господнього ПЦУ. На фото Reuters видно, як священик освячує кошики вірних поблизу церкви. Сакральній споруді бракує купола, її стіни мають сотні слідів від влучань снарядів, частина даху обвалилась, а всередині храм повністю вигорів. Однак попри це люди все одно прийшли до церкви на Великдень. Під час наступу на весні 2022 року російські військові влаштували у церкві свій штаб, там же вони їли, жили, облаштували катівню та зберігали боєприпаси. Село Лукашівка було в російській окупації 21 день. Церква Вознесіння Господнього є пам’яткою архітектури початку ХХ століття.

Фото Valentyn Ogirenko/Reuters