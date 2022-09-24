23 вересня окупанти розпочали псевдореферендуми про приєднання до РФ чотирьох регіонів

Мінреінтеграції назвало країни, які стали спільниками злочину, надавши спостерігачів для незаконних референдумів в Україні. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у суботу, 24 вересня, розповіли, що окрім громадян Росії, у незаконних «референдумах» на окупованих територіях України брали участь як спостерігачі представники восьми країн, повідомило 24 вересня.

«Мінреінтеграції та всім зацікавленим відомствам, у тому числі правоохоронним органам, уже відомі їхні імена. Це представники самої Росії, а також Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР. По суті вони беруть участь у колективному злочині проти суверенної незалежної держави Україна», – заявили у міністерстві.

Зазначається, що українська влада має в своєму розпорядженні точні адреси всіх псевдодільниць, кількість прикріплених до них «виборців», детальні маршрути, якими окупанти збираються курсувати для збору голосів, номери їхніх машин та дані водіїв.

У Мінрегіоні ще раз наголосили, що так звані референдуми на окупованих територіях є незаконними. Також нелегітимними є в’їзд, перебування і діяльність іноземців на тимчасово окупованих українських територіях під час цих «референдумів».

Нагадаємо, 23 вересня окупаційні адміністрації розпочали проведення «референдумів» про приєднання до Росії.