обочих на місцях роботи чекали «мобільні бригади» для голосування

У Маріуполі мешканців збирають на «референдум», погрожуючи звільненнями та втратою зарплатні. Про це у суботу, 24 вересня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Ранок почався з примусового голосування. Робочих на місцях роботи чекали «мобільні бригади» з простою умовою – голосуєш або втрачаєш роботу та зарплату», – розповів Андрющенко. .

За його словами, багато людей ухиляються від голосування, зокрема виїжджають із міста на узбережжя.

До слова, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що в Алчевську росіяни на «референдумі» враховують голоси навіть тих, хто у полоні або загинув.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти розпочали «референдуми» на захоплених частинах Луганської і Донецької областей, а також у Мелітополі Запорізької області, де почали ходити по домівках українців для збору підписів. Також фейкове «голосування» почалося на окупованій частині Херсонської області.