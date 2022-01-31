Вітер зірвав шифер над приміщенням їдальні на площі близько 20 м2

У неділю, 30 січня, сильний вітер зірвав покрівлю у приміщенні притулку для самотніх літніх людей у селі Новоселище Золочівської громади на Львівщині.

За інформацією департаменту цивільного захисту ЛОДА, вітер зірвав шифер над приміщенням їдальні на площі близько 20 м2 у будівлі будинку для самотніх непрацездатних громадян у Новоселищах. На сьогодні в будинку перебуває 40 осіб та шестеро чоловік обслуговуючого персоналу.

На щастя, унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Роботи з відновлення покрівлі заплановані на 31 січня.

Будинок для самотніх непрацездатних громадян у селі Новоселище Золочівського району відкрили у 2004 році у колишньому приміщенні місцевої лікарні. Місцева влада тоді повідомляла, що в будівлі проведено капітальний ремонт.