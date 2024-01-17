Один із варіантів того, як можна прикрасити звичайну вівсяну кашу.

Інгредієнти (3 порції):

вівсяні пластівці 10 ст. л.

вода 1 скл.

молоко 1 скл.

сіль дрібка

груша 2 шт

мед 1 ст. л.

вершкове масло 1 ст. л.

улюблені горіхи жменя

Кашу можна посипати корицею (фото Wholesome recipes)

Пластівці залити водою, молоком, додати сіль та натерту на великій тертці одну грушу. Зварити кашу (можна варити у мультиварці на режимі «Молочна каша» 15 хв).

Поки каша вариться розтопити в пательні масло, у ньому нагріти мед, карамелізувати другу грушу, нарізану скибочками (серединку треба вибрати, але шкірку не знімати). Додати подрібнені горіхи (фундук, волоські або мигдаль).

Викласти в тарілку кашу, зверху покласти кілька скибочок груші в меді.