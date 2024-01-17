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Вівсянка з грушами та медом. Рецепт дняДарина Цвях, 0
Один із варіантів того, як можна прикрасити звичайну вівсяну кашу.
Інгредієнти (3 порції):
- вівсяні пластівці 10 ст. л.
- вода 1 скл.
- молоко 1 скл.
- сіль дрібка
- груша 2 шт
- мед 1 ст. л.
- вершкове масло 1 ст. л.
- улюблені горіхи жменя
Кашу можна посипати корицею (фото Wholesome recipes)
Пластівці залити водою, молоком, додати сіль та натерту на великій тертці одну грушу. Зварити кашу (можна варити у мультиварці на режимі «Молочна каша» 15 хв).
Поки каша вариться розтопити в пательні масло, у ньому нагріти мед, карамелізувати другу грушу, нарізану скибочками (серединку треба вибрати, але шкірку не знімати). Додати подрібнені горіхи (фундук, волоські або мигдаль).
Викласти в тарілку кашу, зверху покласти кілька скибочок груші в меді.
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