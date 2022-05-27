Підсумки 93 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
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Десятки загиблих та поранених через ракетний удар по казармі Нацгвардії біля Дніпра, на сході загострюються бої, а активні бойові дії, за даними української розвідки, можуть тривати й до кінця року.
ZAXID.NET підсумовує дев’яносто третій день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Росіяни завдали ракетного удару по казармі Нацгвардії у Дніпропетровській області, загинули щонайменше 10 людей, ще 35 – поранені. Окупанти також обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини, а у Луганській та Донецькій областях загострюються бої.
Сєвєродонецьк перебуває у жорсткій обороні, майже на 2/3 периметру міста розташувався ворог, але місто не оточене. У той час як місто Лиман на Донеччині здебільшого контролюють російські війська.
На Харківському напрямку окупанти намагаються втримати зайняті позиції і не допустити подальшого просування українських військ. Наша розвідка повідомляє про розгортання окупантами комплексу РЕБ «Борисоглебск-2» в районі н.п. Веселе. У такий спосіб росіяни намагаються протидіяти нашим безпілотникам.
Українська розвідка вважає, що активні бойові дії можуть затягнутися до кінця року. Зараз завданням Росії є оточення армії на сході України та вихід на кордони Луганської і Донецької областей. Свої плани ворог коригує кожного місяця.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 27 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 29750 військових. Також було знищено:
- танків – 1 322 (+7);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 3 246 (+11);
- артилерійських систем – 623 (+6);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 201 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 93 (+0);
- літаків – 206 (+0);
- гелікоптерів – 170 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 226 (+1);
- легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503 (+1);
- спеціальна техніка – 48 (+1);
- крилаті ракети – 115 (+1).
Втрати ЗСУ та мирного населення
Вранці 27 травня росіяни завдали ракетного удару по казармі Нацгвардії у Дніпропетровській області, загинули 10 людей, ще 35 – поранені.