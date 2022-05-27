Десятки загиблих та поранених через ракетний удар по казармі Нацгвардії біля Дніпра, на сході загострюються бої, а активні бойові дії, за даними української розвідки, можуть тривати й до кінця року.

ZAXID.NET підсумовує дев’яносто третій день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни завдали ракетного удару по казармі Нацгвардії у Дніпропетровській області, загинули щонайменше 10 людей, ще 35 – поранені. Окупанти також обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини, а у Луганській та Донецькій областях загострюються бої.

Сєвєродонецьк перебуває у жорсткій обороні, майже на 2/3 периметру міста розташувався ворог, але місто не оточене. У той час як місто Лиман на Донеччині здебільшого контролюють російські війська.

На Харківському напрямку окупанти намагаються втримати зайняті позиції і не допустити подальшого просування українських військ. Наша розвідка повідомляє про розгортання окупантами комплексу РЕБ «Борисоглебск-2» в районі н.п. Веселе. У такий спосіб росіяни намагаються протидіяти нашим безпілотникам.

Українська розвідка вважає, що активні бойові дії можуть затягнутися до кінця року. Зараз завданням Росії є оточення армії на сході України та вихід на кордони Луганської і Донецької областей. Свої плани ворог коригує кожного місяця.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 27 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 29750 військових. Також було знищено:

танків – 1 322 (+7);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 246 (+11);

артилерійських систем – 623 (+6);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 201 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 93 (+0);

літаків – 206 (+0);

гелікоптерів – 170 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 226 (+1);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503 (+1);

спеціальна техніка – 48 (+1);

крилаті ракети – 115 (+1).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Вранці 27 травня росіяни завдали ракетного удару по казармі Нацгвардії у Дніпропетровській області, загинули 10 людей, ще 35 – поранені.