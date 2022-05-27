Вранці 27 травня росіяни завдали ракетного удару по казармі Нацгвардії у Дніпропетровській області. За даними керівника тероборони Дніпра Геннадія Корбана, загинули 10 людей, ще 35 – поранені.

Інформацію про обстріл Геннадій Корбан повідомив в ефірі каналу «ДніпроTV», його заяву процитували місцеві ЗМІ, зокрема «Горсовет».

За словами Корбана, росіяни вдарили «Іскандерами» по казармі Нацгвардії у Дніпровському районі. Із трьох випущених ракет, одна попала в ціль. За попередньою інформацією, 10 людей загинули, ще 35 поранені.

Раніше голова ОДА Валентин Резніченко повідомляв, що на Дінпропетровщині було кілька «прильотів», а також про серйозні руйнування. Проте він не повідомляв жодних деталей.

Нагадаємо, що 17 травня росіяни завдали масований ракетний удар по селищу Десна на Чернігівщині, де розміщений навчальний центр ЗСУ. Унаслідок удару загинули 87 людей. У березні російська армія також атакувала Яворівський полігон на Львівщині. Після ракетного удару влада одразу повідомила про 35 загиблих та понад 130 поранених.