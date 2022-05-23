Внаслідок авіаудару росіян по селищу Десна загинули 87 людей
Володимир Зеленський озвучив остаточну кількість жертв російської атаки 17 травня
Внаслідок авіаудару по селищу Десна на Чернігівщині, який росіяни завдали 17 травня, загинули 87 людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу в рамках Всесвітнього економічного форму в Давосі.
«Сьогодні ми припинили роботи на Десні – під уламками 87 жертв. Життя – це майбутнє. Наше майбутнє вже буде без цих людей», – сказав президент.
За словами Зеленського, Україна дуже дорого платить за свободу та незалежність, за цю боротьбу.
Президент наголосив, що війна може повторюватися, тож Україна прагне створити такі умови, щоб люди і бізнес не боялися розвиватися в нашій державі.
«Наше завдання – зробити найсучаснішу систему ППО, найсучаснішу мультисистему безпеки. Наше завдання – мати договір щодо безпеки з іншими країнами, яким ми довіряємо, бажано, щоб він був ратифікований у парламентах держав стратегічних партнерів, щоб будь-які плани агресора про вторгнення в Україну припинялися ще до входу на нашу землю», – заявив він.
Нагадаємо, що у ніч на 17 травня російські війська вдарили авіацією по селищу Десна у Чернігівській області, де розташований навчальний центр ЗСУ. Тоді російські військові випустили чотири ракети, дві з яких влучили у будівлі. У той же день рятувальники повідомили про 8 загиблих та 12 травмованих.
У Десні розташований 169-й навчальний центр «Десна» імені князя Ярослава Мудрого – військова частина Збройних сил України, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ України.
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