Наслідки авіаудару по селищу Десна

Внаслідок авіаудару по селищу Десна на Чернігівщині, який росіяни завдали 17 травня, загинули 87 людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу в рамках Всесвітнього економічного форму в Давосі.

«Сьогодні ми припинили роботи на Десні – під уламками 87 жертв. Життя – це майбутнє. Наше майбутнє вже буде без цих людей», – сказав президент.

За словами Зеленського, Україна дуже дорого платить за свободу та незалежність, за цю боротьбу.

Президент наголосив, що війна може повторюватися, тож Україна прагне створити такі умови, щоб люди і бізнес не боялися розвиватися в нашій державі.

«Наше завдання – зробити найсучаснішу систему ППО, найсучаснішу мультисистему безпеки. Наше завдання – мати договір щодо безпеки з іншими країнами, яким ми довіряємо, бажано, щоб він був ратифікований у парламентах держав стратегічних партнерів, щоб будь-які плани агресора про вторгнення в Україну припинялися ще до входу на нашу землю», – заявив він.

Нагадаємо, що у ніч на 17 травня російські війська вдарили авіацією по селищу Десна у Чернігівській області, де розташований навчальний центр ЗСУ. Тоді російські військові випустили чотири ракети, дві з яких влучили у будівлі. У той же день рятувальники повідомили про 8 загиблих та 12 травмованих.

У Десні розташований 169-й навчальний центр «Десна» імені князя Ярослава Мудрого – військова частина Збройних сил України, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ України.