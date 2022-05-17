Восьмеро людей загинули від ракетного удару росіян по Чернігівщині
Росіяни завдали масований ракетний удар по селищу Десна
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Росіяни випустили по селищу Десна чотири ракети
На Чернігівщині внаслідок ракетного обстрілу селища Десна, який росіяни здійснили вранці у вівторок, 17 травня, загинули восьмеро людей, 12 отримали поранення.
«Станом на 12:00 внаслідок ракетного обстрілу 8 людей загинули, 12 травмовано», – повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у коментарі «Суспільному».
На місці продовжують працювати медики і рятувальники.
Російські війська з авіації випустили чотири ракети по селищу Десна, дві із них влучили в будівлі. Це сталося близько 05:00.
Нагадаємо, вночі 17 травня росіяни завдали ракетного удару по Львівщині, постраждала залізнична інфраструктура.
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