Росіяни випустили по селищу Десна чотири ракети

На Чернігівщині внаслідок ракетного обстрілу селища Десна, який росіяни здійснили вранці у вівторок, 17 травня, загинули восьмеро людей, 12 отримали поранення.

«Станом на 12:00 внаслідок ракетного обстрілу 8 людей загинули, 12 травмовано», – повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у коментарі «Суспільному».

На місці продовжують працювати медики і рятувальники.

Російські війська з авіації випустили чотири ракети по селищу Десна, дві із них влучили в будівлі. Це сталося близько 05:00.

Нагадаємо, вночі 17 травня росіяни завдали ракетного удару по Львівщині, постраждала залізнична інфраструктура.