Російська війна проти України розпалює тривимірну глобальну кризу – продовольчу, енергетичну та фінансову. Про це в своїй заяві з приводу 100-го дня повномасштабної війни зазначив Генсек ООН Антоніу Гутерреш.

За його словами, збройна агресія забрала вже тисячі життів і впливає на ситуацію не лише в регіоні, але й стає причиною суттєвого підвищення ризиків для уразливих країн та економік потрапити в пастку голоду.

«ООН підтримувала народ України в подоланні гуманітарних наслідків конфлікту, а також звертала увагу на небезпеку та довгострокові наслідки продовження бойових дій та потенційної ескалації бойових дій для країни, регіону та світу», – зазначив він.

Вирішення ситуації, вважає чиновник, можливе лише шляхом переговорів і діалогу.

«Що швидше сторони почнуть докладати сумлінних дипломатичних зусиль для припинення цієї війни, то краще для України, Росії та всього світу. ООН готова підтримати всі такі зусилля», – заявив Гуттереш.

До слова, раніше Генсек ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що загроза ядерного конфлікту знову стала реальною.

Він пояснив, що ще недавно така війна, як в Україні, з величезними жертвами серед мирного населення, здавалась нереальною. Але тепер можна повірити навіть в сценарій з ядерною війною.