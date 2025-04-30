Джессі Айзенберг у ролі лідера команди професійних фокусників Денієла Атласа

Кінокомпанія Lionsgate Films оприлюднила перший трейлер кримінального трилера «Ілюзія обману 3», головну роль в якому зіграв номінант на на «Оскар» американський актор та режисер Джессі Айзенберг. Про це повідомило Variety.

Події фільму відбуваються за кілька років після фіналу другої частини. Оскільки оригінальна команда «Вершників» розбіглася, Денієл Атлас збирає нову команду молодих фокусників, щоб провернути зухвале пограбування, щоб зупинити продавчиню діамантів, яка фінансує нелегальну торгівлю зброєю. Ця справа знову зводить разом нових і старих героїв, щоб вони могли знищити міжнародну кримінальну мережу.

Зі старого касту до своїх ролей повернулися Джессі Айзенберг, Дейв Франко, Вуді Гаррельсон, Морган Фрімен, Ліззі Каплан та Айла Фішер, яка не грала у другій частині. Серед нових імен – Розамунд Пайк, Аріана Грінблатт, Джастіс Сміт та Домінік Сесса.

Режисером фільму став Рубен Флейшер, який до цього зняв два фільми франшизи «Вітаємо у Зомбіленді», а також «Мисливці на гангстерів» і «Веном».

В світовий прокат фільм вийде 14 листопада 2025 року.

Що відомо про франшизу «Ілюзії обману»

Перший фільм серії вийшов у 2013 році. Сюжет оповідав про банду професійних фокусників, які називають себе «Вершниками» і під час виступів грабують банки Через деякий час за справу взялася ФБР, але викрити майстрів ілюзії виявилося не так просто. Фільм отримав змішані відгуки, але був доволі успішний в прокаті.

Сиквел «Ілюзії обману» вийшов у 2016 році, а його сюжет базувався на плані помсти, який втілював син пограбованого і приниженого ними мільярдера, який раніше був спонсором «Вершників».