Культовий горор «Крик» повертається разом із головною героїнею Сідні Прескотт, яку зіграла Нів Кемпбелл. Трейлер сьомої частини франшиши 31 жовтня опублікували на ютуб-каналі Paramount Pictures.

Судячи з відео, головна героїня знову зіткнеться з хвилею жорстоких убивств. Прем’єра стрічки відбудеться 27 лютого 2026 року.

До акторського складу також повернулися Кортні Кокс, Мейсон Гудінг, Джасмін Савой Браун, Девід Аркетт, Меттью Ліллард та Скотт Фолі.

Сьому частину фільму офіційно анонсували ще в серпні 2023 року після гучного успіху попередньої стрічки. Однак через страйки профспілок, що представляють акторів і сценаристів, виробництво кілька разів зупинялося, пише Variety.

Зокрема, акторку Меліссу Барреру, яка зіграла Сем Карпентер у двох попередніх фільмах, прибрали з проєкту через її дописи в соцмережах щодо війни між Ізраїлем та ХАМАС. Дженна Ортега, відома за серіалом «Венздей», також залишила проєкт через незручний розклад зйомок. Режисер Крістофер Лендон залишив проєкт у грудні 2023 року, натомість у фільм повернувся творець оригінальної серії «Крик» Кевін Вільямсон.