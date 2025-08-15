Сюжет фільму вигаданий, однак ґрунтується на реальних подіях, що відбувалися в Україні у 1917-1921 роках

До Дня незалежності України, 21 серпня, у прокат вийде пригодницький історичний екшн «Троє». Автори стрічки показали фінальний трейлер.

Сюжет фільму вигаданий, однак ґрунтується на реальних подіях, що відбувалися в Україні у 1917-1921 роках. Один із родичів продюсера фільму, військовослужбовця Ігоря Савиченка, очолював загін на близько 1200 анархістів. Зйомки відбувалися на знакових українських локаціях, які зберегли автентичний вигляд: Старокостянтинів, що згодом став важливою фортецею великої війни, Лиса Гора та село Самчики з колоритним палацом.

«Стрічка починається зі засідки, яку влаштували двоє махновських розбишак. Вони нападають на червоноармійський конвой, що віз чималу суму грошей, але пограбування йде не за планом. Разом з грошима герої забирають полоненого командира панцирника. Назад шляху немає і троє різних чоловіків, які дивом врятувалися від смерті, з непримиренних ворогів стають побратимами в боротьбі проти червоної чуми», – йдеться в описі до фільму.

До зйомок залучили понад 30 коней, десяток різних повозок, а також історичну зброю – частково надану Одеською кіностудією, частково виготовлену спеціально для проєкту. У фільмі знялися Роман Ясіновський, Євген Піднебесний, Артемій Єгоров, Аліна Коваленко та Сергій Кияшко.

Головним саундтреком стала пісня Bureviy гурту Latexfauna, натхненна атмосферою пригод та стилістикою вестернів.