Фільм отримав нагороду за найкращу жіночу роль у Каннах

З’явився український трейлер фільму «Емілія Перес» із Зої Салданою та Селеною Гомес в головних ролях.

Національний кандидат від Франції на «Оскар», фільм знаменитого режисера Жака Одіяра, вийде на великі екрани в Україні 7 листопада.

Картина брала участь в основному конкурсі Каннського кінофестивалю та чотири виконавиці жіночих ролей отримали спільний приз за найкращу жіночу роль. Створив фільм режисер Жака Одіяр, володар «Золотої пальмової гілки» Каннського кінофестивалю, «Срібного лева» Венеційського міжнародного кінофестивалю, премій BAFTA та «Сезар».

Перші покази стрічки в Україні відбудуться в межах 8-го Київського тижня критики, що пройде з 17 до 23 жовтня.

«Емілія Перес» – це унікальний жанровий мікс, що поєднує в собі елементи нуару, мелодрами, комедії та мюзиклу. Фільм розповідає історію Рити, адвокатки, яку недооцінюють на роботі. Крім того вона розуміє, що ж її допомогою злочинці уникають відповідальності. Одного разу героїня отримує несподівану пропозицію. Вона має допомогти лідеру наркокартелю піти з кримінального світу й реалізувати неймовірний план втечі: ставши жінкою, як він завжди й мріяв бути.

У головних ролях знялися Зої Салдана, відома за кінофраншизами «Аватар» і «Вартові галактики», а також Селена Гомес («Мертві не помирають», «Дощовий день у Нью-Йорку», «Відв'язні канікули»). Гомес, яка також є співачкою, записала для фільму оригінальну пісню Mi Camino. Також у стрічці зіграли Адріана Пас і Карла Софія Ґаскон.

Музику та пісні до фільму написали відомі французькі музиканти Клеман Дюколь та Камілла. Дюколь раніше працював над мюзиклом «Аннетт» Леоса Каракса з Адамом Драйвером та Маріон Котія. Хореографію створив всесвітньо відомий хореограф Дам'єн Жале, який раніше співпрацював з Лукою Ґуаданьїно («Суспірія») та Полом Томасом Андерсоном («Аніма»).

Над костюмами працював модний дім Saint Laurent на чолі з креативним директором Ентоні Ваккарелло. Це один із перших досвідів компанії. Відносно новий підрозділ французького бренду, створений для виробництва фільмів знакових режисерів, цьогоріч представив у Каннах також «Саван» (The Shrouds) Девіда Кроненберга та «Парфенопу» (Partenope) Паоло Соррентіно.