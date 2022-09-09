Це чергове продовження навчань на тиждень з 29 квітня

Військові навчання армії російського сателіта Білорусі продовжені щонайменше до 17 вересня. Про це повідомляє інфоресурс «Беларускі Гаюн», який веде моніторинг військової активності на території Білорусі.

Як повідомляється, у графіку міноборони Білорусі 10 вересня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 9 вересня.

Це чергове продовження навчань на тиждень з 29 квітня. Загальне число продовжень склало 20 тижнів.

«Білоруська армія стала підготовленішою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду», – йдеться у повідомленні ресурсу.

Нагадаємо, що 26 серпня, самопроголошений президент російського сателіта Білорусі Аляксандр Лукашенко заявив, що білоруські тактичні бомбардувальники СУ-24 пройшли процес модернізації і тепер здатні нести ядерну збою.