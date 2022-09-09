Військові навчання в Білорусі продовжили щонайменше до 17 вересня
Загальне число продовжень склало 20 тижнів
Військові навчання армії російського сателіта Білорусі продовжені щонайменше до 17 вересня. Про це повідомляє інфоресурс «Беларускі Гаюн», який веде моніторинг військової активності на території Білорусі.
Як повідомляється, у графіку міноборони Білорусі 10 вересня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 9 вересня.
Це чергове продовження навчань на тиждень з 29 квітня. Загальне число продовжень склало 20 тижнів.
«Білоруська армія стала підготовленішою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду», – йдеться у повідомленні ресурсу.
Нагадаємо, що 26 серпня, самопроголошений президент російського сателіта Білорусі Аляксандр Лукашенко заявив, що білоруські тактичні бомбардувальники СУ-24 пройшли процес модернізації і тепер здатні нести ядерну збою.