У 2024 році у Львові розпочинає діяти нова програма підтримки військовослужбовців-учасників бойових дій та членів сімей загиблих військових. Її мета – створення умов для занять спортом, адже це один з найпотужніших засобів для підтримки фізичного та психологічного здоровʼя, а також соціальної адаптації.

Як повідомили в управлінні спорту ЛМР, механізм роботи програми передбачатиме відшкодування визначеним категоріям витрат на оплату тренажерного залу та/або його аналога. 50% від загальної вартості буде компенсовано з міського бюджету, іншу половину покриватимуть клуби.

«На сьогодні ми вже налагодили співпрацю з найбільшими клубами міста, серед яких “Бронкс”, “Олімп”, “Три стихії”, “Спорт Лайф”, “Колізей”, “Адреналін”, “Леофіт”, “Ліга”. Ми запрошуємо і інші клуби нашого міста долучитися до програми, та разом творити добро», – зазначила керівниця відділу спорту військових Орися Демʼянюк.

Також ЛМР запрошує до співпраці інші клуби. Щоб долучитися до програми, потрібно заповнити кілька документів, доступних за посиланням, та надіслати на електронну адресу sport.lmr@gmail.com.

Військових, які хочуть скористатися програмою від ЛМР, просять телефонувати за номером 032 297 58 74, де їм нададуть повний перелік клубів-учасників програми та проінструктують щодо необхідних документів.