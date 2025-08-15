Воєнний стан в Україні триває від 24 лютого 2022 року

Українці часто плутають слова «військовий» і «воєнний». Зʼясуємо, коли котре слід вживати.

Сервіс Оnlinecorrector дає просту підказку, щоб розуміти різницю:

воєнний – стосується війни;

– стосується війни; військовий – має стосунок до війська.

Відповідно, військовими можуть бути традиції, обовʼязки, оркестр, муштра. Але воєнний стан, воєнна політика, воєнна ситуація.

Водночас у телеграм-каналі Correctarium розповіли, що злочини можуть бути як воєнні, так і військові.

Військові злочини – порушення порядку несення військової служби. Це самовільне залишення військової частини, порушення статутних правил, ухилення від військової служби через самокалічення або з інших причин тощо.

Приклад: У Радянській армії левова частка військових злочинів припадала на нестатутні відносини (так звана дідівщина) і перевищення службових повноважень.

Воєнні злочини – порушення законів і звичаїв війни. Це мародерство, умисні напади на цивільне населення, пропаганда війни тощо. Воєнні злочини належать виключно до сфери міжнародного кримінального права і не мають строку давності.

Приклад: Після звільнення окупованих міст Київщини, серед яких найбільше постраждали Ірпінь, Буча, Бородянка та Гостомель, постала масштабна картина воєнних злочинів.