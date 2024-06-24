Євген Д. служив водієм стрілецького відділення у званні «солдат»

Заводський районний суд Запоріжжя визнав винним військового з Івано-Франківська Євгена Д. у самовільному залишенні військової частини. За те, що солдат рік не з’являвся з лікувального закладу до місця несення служби, йому присудили 5 років ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 19 червня, Євген Д. служив водієм стрілецького відділення у званні «солдат». 1 березня 2023 року він мав повернутися до своєї військової частини після лікування, однак не зробив цього до 15 березня 2024 року.

Під час судового засідання прикарпатець визнав свою вину і зазначив, що не з’явився вчасно без поважних причин з лікувального закладу до місця несення служби через низький психо-емоціональний стан і тому, що був тричі контуженим, перебуваючи тривалий час на нульових позиціях.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олександр Яцун визнав Євгена Д. винним у самовільному залишенні військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явленні його вчасно на службу без поважних причин, вчинені в бойовій обстановці і тих самих діях, тривалістю понад три доби, вчинених в умовах воєнного стану, і призначив йому 5 років ув’язнення. На вирок можуть подати апеляцію.