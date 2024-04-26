Закарпатський апеляційний суд залишив вирок Берегівського суду без змін

Закарпатський апеляційний суд 24 квітня залишив в силі вирок Берегівського районного суду уродженцю села Брід Хустського району Михайлу Л. За викрадення автомобіля військовослужбовець отримав 5 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією майна.

Як йдеться у матеріалах справи, у березні 2023 року Михайло Л. напідпитку їхав на пасажирському сидінні Škoda Fabia у напрямку села Верхні Ремети Берегівського району. Застосувавши силу, військовий змусив водія зупинити автомобіль і вийти з нього. Після цього обвинувачений сів за кермо та поїхав з місця події. Проїхавши кількадесят кілометрів, Михайло Л. з’їхав у кювет, і, підібравши з сидіння телефон водія, втік.

У серпні 2023 року суд першої інстанції визнав військового винним у незаконному заволодінні транспортним засобом та крадіжці в умовах воєнного стану і призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років 3 місяці з конфіскацією майна. Розглянувши скаргу адвокатки обвинуваченого, Закарпатський апеляційний суд залишив вирок Берегівського районного суду без змін.