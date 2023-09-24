Орест Грицюк був у полоні окупантів майже дев’ять місяців

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста у Росії знущалися над українськими військовополоненими. Про це у відеоінтерв’ю журналісту Юрію Бутусову, яке вийшло в суботу, 23 вересня, розповів сержант ЗСУ, парамедик Орест Грицюк, який перебував у полоні майже 9 місяців.

За словами колишнього полоненого, коли до військовополонених приїжджали російські представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, українців змушували крокувати та співати пісень, а працівники Червоного Хреста знімали це на відео.

«Вони реготали. По плечу нас хлопали і обзивали нас всякими нехорошими словами. Це представники Міжнародного Червоного Хреста», – сказав Орест Грицюк.

Зауважимо, що Червоний Хрест складається з Міжнародного комітету, а також із локальних осередків. У своїх заявах ця гуманітарна організація називає війну в Україні «конфліктом».

Раніше голова білоруського Червоного Хреста Дмітрій Шевцов під час поїздки на Донбас заявив, що його організація вивозить українських дітей з окупованих територій і обурився, що їх за це вважають злочинцями.

34-річний військовий і парамедик Орест Грицюк родом з Нетішина Хмельницької області. До повномасштабної війни працював у патрульній поліції Києва, а згодом – психологом на «Новій пошті». Мав досвід у тактичній медицині, на фронт вирушив у перші місяці війни.

Орест Грицюк воював на Донеччині. Потрапив у полон 14 серпня 2022, повернувся додому 26 квітня 2023.