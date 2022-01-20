Старшому лейтананту ЗСУ Богдану Федосенку надали необхідну допомогу, наразі його чекає недовга реабілітація

25-річний старший лейтанант Збройних сил України Богдан Федосенко під час навчань на Миколаївщині закрив собою побратима від вибуху гранати. Обидва залишилися живими – рятівник отримав осколкові поранення, йому наразі нічого не загрожує.

Подія сталася на одному із полігонів на Миколаївщині, повідомляє Командування Сил логістики ЗСУ у четвер, 20 січня. Під час проведення занять із метання бойових гранат сержант кинув гранату, яка скотилася на бруствер. Офіцер шидко відштовхнув військового від місця вибуху та закрив його собою, врятувавши йому життя.

В результаті вибуху старший лейтенант отримав осколкове поранення та травми. Йому надали всю необхідну допомогу, наразі його чекає недовга реабілітація. Сам він каже, що почувається добре і вже хоче повернутися до військового строю.

«Командування Сил логістики ЗС України за такий вчинок характеризує його як справжнього героя та з метою виховання лідерських якостей у підпорядкованого особового складу підготувало клопотання на ім’я Головнокомандувача Збройних Сил України про заохочення старшого лейтенанта Федосенка», – зазначило командування.