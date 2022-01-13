Серед потенційних цілей «ЗРК «Оса-АКМ» – ворожі безпілотники, гелікоптери, літаки, та наземна техніка ворога

У Херсонській області поблизу адмінмежі з тимчасово окупованим Росією Кримом підрозділи протиповітряної оборони угруповання військ «Південь» провели тренування розрахунків зенітних ракетних комплексів 9А33 БМ3 «Оса-АКМ». Про це повідомила прес-служба Генерального штабу Збройних сил України.

Як повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook, зенітний ракетний комплекс 9А33 БМ3 «Оса-АКМ» призначений для прикриття сил і засобів у всіх видах бойових дій.

За словами офіцера угруповання військ «Південь», серед потенційних цілей – ворожі безпілотники, гелікоптери, літаки, та наземна техніка ворога.

«ЗРК «Оса-АКМ» має хорошу прохідність, може долати водні перешкоди вплав, має високі вогневі можливості та дозволяє знищувати різні цілі на відстані до 10 кілометрів, при цьому ціль можна виявити на віддаленні до 45 кілометрів.

Крім того, на адмінмежі з Кримом у січні триває активна підготовка гранатометних підрозділів угруповання військ «Південь», під час якої розрахунки станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів практично відпрацьовують різні вогневі завдання, додає «Укрінформ».

До слова, 22 грудня 2021 року українські військові вперше провели бойові стрільби із американських протитанкових ракетних комплексів Javelin на навчаннях у зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донеччині.