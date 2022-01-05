Гранатометні підрозділи Збройних сил України провели навчання на Херсонщині

Військові Збройних сил України тренувалися відбивати танкові атаки неподалік адміністативної межі із окупованим Кримом. Вогневі завдання відпрацювали зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Навчання гранатометних підрозділів угруповання військ «Південь» пройшли на Херсонщині, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Військові тренувалися відбивати танкові атаки із станкових і ручних протитанкових гранатометів.

«Отже, там, де тримають оборону підрозділи угруповання військ "Південь", – шансів прорватися у РФ не буде, а справжня перемога у цій війні буде не тільки мир на наших умовах, але й приєднання України до ЄС і НАТО», – йдеться у повідомленні за 5 січня.

Нагадаємо, що 22 грудня 2021 року українські військові вперше провели бойові стрільби із американських протитанкових ракетних комплексів Javelin на навчаннях у зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донеччині.