Із 1 жовтня 2023 року всі жінки-медики і фармацевтки мають стати на обов’язковий військовий облік. При цьому, ніяких обмежень щодо виїзду за кордон не буде.

Як повідомили у міністерстві охорони здоровʼя, всі жінки віклм від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мають перебувати на військовому обліку. Ця норма не нова та діє ще з 1992 року. Крім цього, від січня 2023 року жінки, які навчаються на медичні або фармацевтичні спеціальності, автоматично стають на військовий облік. За два місяці до завершення навчання виш має подати списки жінок-випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки [колишніх військкоматів].

Зокрема це стосується спеціальностей:

лікарка;

стоматологиня;

акушерка;

медична сестра;

фармацевтка та провізорка;

наукова співробітниця;

наукова співробітниця; керівниця підрозділів в охороні здоровʼя.

Оскільки до повномасштабного вторгнення потреби у обовʼязковому військовому обліку жінок-медиків не було, з 1 жовтня вони мають зробити це обовʼязково. У МОЗ наголошують, що постановка на військовий облік не дорівнює мобілізації. Облік необхідний лише для узагальнення даних про наявний резерв медиків в державі.

«Аби стати на військовий облік, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, матимуть 3 роки – до 31 грудня 2026 року. Тобто кожна жінка вищезгаданої спеціальності, яка досі не перебуває на військовому обліку, має стати на нього протягом найближчих трьох років», – ідеться в повідомленні МОЗ.

До 31 грудня 2026 року жінки з медосвітою зможуть влаштуватися на роботу без подачі військового квитка. Однак під час прийняття на роботу жінок мають попереджати, що підприємство буде самостійно повідомляти про це у ТЦК і СП, після чого працівниця сама має прибути у територіальний центр комплектування.

Крім цього, у МОЗ наголосили, що з 1 жовтня жінки-медики та жінки-фармацевти зможуть як і раніше безперешкодно виїжджати за кордон, не залежно від того, стоїть вона на військовому обліку чи ні. Наразі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадовців.

Нагадаємо, раніше член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в парламенті Федір Веніславський заявив, що жінкам на військовому обліку заборонять виїжджати за кордон. Утім пізніше цю заяву спростували Сухопутні війська ЗСУ.