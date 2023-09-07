Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні з 1 жовтня стати на військовий облік. Після цього вони набудуть статусу військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон на період дії воєнного стану обмежений. Про це 7 вересня в коментарі «РБК-Україна» повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в парламенті Федір Веніславський. Водночас у Держприкордонслужбі стверджують, що зараз немає жодних обмежень для виїзду жінок із освітою фармацевтів або медиків за кордон.

За його словами, у 2022 році Верховна Рада внесла зміни до ст. 1 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що передбачають військовий облік для жінок із медичною або фармацевтичною освітою. На виконання цих змін до закону, Кабінет Міністрів видав постанову щодо порядку військового обліку, а Міністерство оборони – наказ про військовий облік жінок.

Саме відповідно до наказу Міноборони передбачається, що із 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Й, відповідно, на час дії воєнного стану виїзд за кордон жінкам на обліку буде обмежений.

«Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних», – сказав Федір Веніславський.

Він додав, що якщо у військовозобов’язаних будуть окремі документи, що надають право на тимчасовий виїзд, тоді вони зможуть виїхати. Якщо ж таких немає, тоді вони, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду.

Федір Веніславський також додав, що інші жінки, які мають військово-облікові спеціальності, споріднені з військовою справою, з 1 жовтня можуть добровільно стати на облік. Наразі розширювати перелік спеціальностей у жінок для обов'язкового обліку не планують.

На заяву народного депутата про обмеження жінкам виїжджати за кордон відреагував речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, виїзд за кордон для жінок, які мають медичні та фармацевтичні спеціальності та стануть на військовий облік з 1 жовтня, наразі не обмежений.

«На даний момент обмеження стосуються українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, а також окремих посад державних службовців, що чітко визначено в постанові Уряду, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України. Якщо будуть внесені зміни до цих правил, відповідно вони будуть дотримуватись», – сказав Демченко.