Аварія сталася 26 грудня 2023 року у селі Мишин Коломийського району

Коломийський міськрайонний суд визнав винним уродженця Харкова Володимира Н. у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За скоєну ДТП у Коломийському районі, в якій загинув 68-річний велосипедист, військовому призначили 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив роком і чотирма місяцями умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 23 вересня, ввечері 26 грудня 2023 року, Володимир Н. на трасі Татарів – Кам’янець-Подільський, порушивши правила дорожнього руху, збив велосипедиста.

За повідомленням Івано-Франківської обласної прокуратури, після цього водій, не надавши допомоги потерпілому, залишив авто та втік. 68-річний чоловік помер на місці події, а обвинувачений переховувався на території дачного масиву у Коломиї, де його затримали правоохоронці.

Під час судового засідання захисники попросили суворо не карати Володимира Н. і врахувати, що він повністю відшкодував завдану потерпілим майнову та моральну шкоду. Також суд врахував, що обвинувачений позитивно характеризується за місцем роботи, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має на утриманні малолітню дитину, є діючим військовослужбовцем і брав участь у бойових діях, під час яких отримав поранення.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олександр Калинюк визнав Володимира Н. винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого і призначив йому 4 роки ув’язнення без позбавлення права керування транспортними засобами. Реальний термін покарання суд замінив роком і чотирма місяцями умовного. Також засуджений має сплатити 45,3 тис. грн за проведення експертиз. На вирок можуть подати апеляцію.