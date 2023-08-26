У складі Військово-морських сил ЗСУ сформували окрему бригаду для застосування морських безпілотників. Як зазначає в суботу, 26 серпня, галузевий портал «Мілітарний», про створення нового з’єднання стало відомо під час урочистостей з нагоди Дня незалежності України.

Автор публікації звернув увагу на те, що президент Володимир Зеленський 24 серпня на Софійській площі вручив державні нагороди, відзнаки військовим частинам і бойові прапори зі стрічками з почесними найменуваннями. Зокрема, бойовий прапор отримала і 385-та окрема бригада морських безпілотних комплексів спеціального призначення Військово-морських сил ЗСУ.

«Мілітарний» пише, що раніше про існування такого підрозділу у складі українського військового флоту публічно не повідомлялося. «Таким чином, у складі ВМС України вперше в історії сформовано окрему бригаду для застосування морських безпілотників (безпілотних суден)», – йдеться в публікації.

Імовірно, саме цей підрозділ атакує морськими безекіпажними катерами російські військові об’єкти в окупованому Криму й кораблі ворожого флоту у Чорному морі. Однак, публічно про діяльність 385-ї окремої бригади морських безпілотників ВМС ЗСУ не повідомляють.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що морські дрони є ефективною зброєю. За його словами, Україна вже освоїла «нормальне серійне виробництво» таких безекіпажних катерів. Однак він відмовився назвати кількість морських дронів, які використовуються для виконання поставлених завдань. Буданов зауважив, що від 60% до 70% цих дронів росіянам вдається знищити, однак решта 30% створюють для них серйозні проблеми.