Очільник ГУР Кирило Буданов відмовився назвати кількість дронів, які використовуються, чи завдань, які вони виконують

Морські дрони, які Україна застосовує для ураження об'єктів біля окупованого Криму, є ефективною зброєю, попри те, що 60% чи 70% з них знищують російські війська. Про це заявив голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, інформує «Радіо Свобода».

«Давайте так скажемо: це багато. Це насправді багато. Наскільки це все ефективно працює? Оскільки є реальні втрати й ціна такого дрона, і ціна бойового корабля – неспівмірні, то можна сказати, що це – доволі ефективний спосіб. Але, зрозуміло, 60%, може, навіть 70% вони знищують. Це правда. Нічого тут, як то кажуть, приховувати. Проте ж для них проблема – у тих 30%», – сказав начальник ГУР.

За словами Буданова, трапляються випадки, коли дрон знищують поруч із російським кораблем, і тоді корабель вирушає «на тривалий ремонт».

«До прикладу історія, коли скутери морські зайшли в акваторію бухти Севастополя. Відомий був випадок. Його знищили. Під час підходу до фрегата «Адмірал Ессен», прямо під час підходу. Якщо подивитися спочатку на цю ситуацію – невдало, здавалося. Але від вибухової хвилі, оскільки його знищили приблизно у 100 метрах від корабля, а заряд доволі потужний, і уламками було повністю пошкоджене радіоелектронне обладнання корабля, електроніка певна, антени, певні системи та гідроакустична система. І він пішов на 3,5 місяці на ремонт. 3,5 місяці простояв в доку», – розповів голова ГУР.

Він наголосив, що морські дрони, – це ефективна зброя для стримування, що дозволяє паралізувати діяльність флоту.

За його словами, Україна вже опанувала серійне виробництво морських дронів.

«Це не як робили у гаражах – один-два. Це не так. Нормальне серійне виробництво триває», – сказав він.

Нагадаємо, що раніше цього місяця розвідка Великої Британії заявила, що через атаки українських дронів шляхи військових постачань Росії в Чорному морі «опинилися під загрозою», а Україні вдалося знайти «слабку ланку».

Удари по окупованому Криму відбуваються регулярно, зокрема повідомляють про вибухи поблизу Керченського мосту, що з'єднує окупований півострів із Росією. Влада РФ звинувачує у вибухах армію України або називає їх навчаннями. Київ офіційно підтверджує свою причетність лише до деяких атак.