Російський літак на аеродромі у Новгородській області згорів після влучання українського дрона 19 серпня 2023 року

Українські удари по російських тилах погіршують моральний стан російських військ в Україні, що може загрожувати стійкості російської оборони на багатьох критичних ділянках фронту. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські фронтові підрозділи, особливо на півдні України, часто стикалися з падінням морального духу після українських ударів по тилах. Проблеми з моральним духом можуть швидко загостритися і поширитися серед російських підрозділів на передовій, якщо один підрозділ зламається під тиском, що може поширити паніку і значно знизити боєздатність інших російських сил», – йдеться у звіті.

В ISW зазначають, що питання морального духу, пов’язані з обороною Росії від українських контрнаступальних операцій, актуальні лише в тому випадку, якщо українські сили зможуть погіршити моральний дух Росії до межі зламу і скористатися цим.

«Ці питання морального стану не матимуть значення, якщо російські сили не зламаються під цим тиском. Неможливо передбачити, коли, як чи де російський підрозділ може розколотися під тривалим тиском, але українські сили встановлюють умови, щоб збільшити ймовірність такого розвитку подій», – йдеться у звіті.

В ISW зауважили, що українські удари по глибокому тилу РФ породжують невдоволення в російському інформаційному просторі та викликають критику російського військового командування, «що, ймовірно, і є метою України».

За словами аналітиків, російські воєнні блогери розкритикували міноборони Росії за те, що воно не запобігло ймовірній атаці українських безпілотників на авіабазу «Сольці» в Новгородській області 19 серпня і применшило серйозність пошкоджень, завданих базованим там літакам.

«Пошкодження або навіть знищення двох літаків Ту-22М3 самі по собі не спричинять значних військових наслідків, але реакція російських воєнних блогерів на атаку показує, як такі глибокі атаки підтримують більш масштабні зусилля України з деградації морального духу Росії», – кажуть в ISW.

Як інформував ZAXID.NET, 19 серпня в Міноборони РФ заявили про атаку безпілотника на військовий аеродром «Сольці» у Новгородській області, вказавши, що «безпілотник коптерного типу намагався атакувати військовий аеродром». Дрон нібито «збили зі стрілецької зброї». У Міноборони РФ заявляли, що внаслідок атаки спалахнула пожежа на стоянці літаків, яку начебто оперативно ліквідували, «пошкодження отримав один літак». Однак вже 20 серпня в мережі з'явились фото зі знищеним літаком російської стратегічної авіації.

Раніше, у грудні 2022 року, Україна атакувала російські авіабази стратегічної авіації в місті Енгельсі та Рязанській області. Останнім часом дрони також атакують російські території, зокрема Москву.