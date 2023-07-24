Після падіння безпілотника неподалік міноборони РФ було видно дим

Вночі 24 липня Москву атакували безпілотники. Зокрема, пошкодження отримала будівля, розташована поруч з будівлею російського міністерства оборони.

Мер Москви Сєрґєй Собянін заявив про удари безпілотників по двох нежитлових будівлях у місті близько 04:00 за місцевим часом (збігається з київським). За словами російського посадовця, «серйозних руйнувань» та постраждалих немає.

Водночас у соцмережах з'явилися відео від місцевих жителів. На одному з них відзняли безпілотник невідомого типу, який летить над Москвою з характерним звуком.

На другому відео автор каже, що щось вибухнуло «прямо жорстко» і «вікна ледь не вилетіли».

Місцеві ЗМІ й Telegram-канали повідомили, що унаслідок вибуху постраждав торговий центр, де розташовано магазин французької компанії Leroy Merlin. До слова, раніше ця компанія відмовилася покинути російський ринок.

За інформацією російських джерел, ще один безпілотник впав у районі Комсомольського проспекту, 17, що за 500 метрів від будівлі Міноборони РФ.

Міністерство оборони Росії підтвердило факт атаки безпілотників на Москву. Там заявили, що два безпілотники впали після того, як їх придушили засоби радіоелектронної боротьби. Інформації про загиблих чи постраждалих немає.