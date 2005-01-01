ВМС України відтепер мають свій перший реанімаційний вертоліт

Збройні сили вперше за часів незалежності отримали реанімаційний вертоліт. 8 червня 10-та бригада, що базується у південному Миколаєві, отримала готовий до роботи вертоліт. Основне його призначення ‒ евакуація поранених та надання їм першої медичної допомоги. Для цього на борту є дефібрилятор, кардіограф та необхідні медикаменти, а також місця для двох медиків та двох поранених.

«Досі ми використовували машини, які були виготовлені в Радянському союзі в 70-их-80-их роках. Ця машина невеличка, але має сучасне озброєння, потужну силову установку і вона більш комфортна у використанні», - каже полковник військово-морських сил Збройних сил України Ігор Бедзай.

Вертоліт Ка-226 купили ще десять років тому для надзвичайників, однак не змогли розмитнити. Тож апарат лежав в ангарі «мертвим вантажем». П’ять років тому апарат передали на баланс Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги, однак гвинтокрил і далі не використовували за призначенням. Виявилось, що це палубний вертоліт, який має приземлятися і підійматися з води. Через відсутність експлуатації впродовж усього цього часу, деякі запчастини пройшли термін експлуатації. Тож волонтери вирішили замінити необхідні елементи, забезпечили всі змащувальні матеріали та фільтри.

Таким чином сьогодні 10-та бригада отримала готовий до роботи реанімаційний вертоліт, щоправда піднятися у повітря він зможе лише після офіційного заключення.