Сокальський районний суд Львівщини визнав винним у самовільному залишенні місця служби військовослужбовця Іллю В., який вчасно не з’явився у частину. Обвинувачений мав звільнення на кілька днів та заявив, що не зміг вчасно повернутись чи повідомили командира, бо у нього вкрали особисті речі. Суд призначив йому покарання – 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, уродженець Кривого Рогу Ілля В. мав звільнення з служби із 15 по 18 вересня 2023 року. Вранці 18 числа він уже мав перебувати у військовій частині, однак чоловік не з’явився на службу та не повідомив командира про причини своєї неявки. Військового почали розшукувати і виявили на вокзалі у Тернополі, після чого доставили у військову частину. На чоловіка склали протокол про адмінправопорушення за фактом самовільного залишення місця служби.

У суді Ілля В. свою провину визнав та пояснив, що того дня прибув на залізничний вокзал у Тернополі, щоб повернутись на службу. Однак у нього вкрали сумку, тому він не мав можливості повідомити командира про своє спізнення.

Справу розглянула суддя Лідія Фарина, яка визнала Іллю В. винним у самовільному залишенні місця служби та призначила покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що нещодавно цей самий суд призначив п’ять років тюрми солдату, який спізнився з відпустки та вчасно не з’явився на службу.