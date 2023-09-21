Берегівський районний суд Закарпатської області визнав винним у недбалому ставленні до військової служби начальника відділення офіцерів запасу одного з військкоматів, що призвело до безпідставного виключення офіцерів запасу з військового обліку. За вчинене суд призначив майору 3400 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у вересні 2023 року, начальника відділення офіцерів запасу і кадрів одного з військкоматів, майора Ігора Семенова обвинуватили у тому, що під час повномасштабного вторгнення Росії він належно не виконував свої обов’язки, що призвело до безпідставного виключення офіцерів запасу з військового обліку з правом виїздити за кордон. У матеріалах справи зазначено, що йдеться про дев’ятьох осіб.

У постанові суду вказано, що на час воєнного стану постанови військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватись штатною ВЛК регіону, інакше офіцер запасу не може бути виключеним з військового обліку.

Однак майор Ігор Семенов вносив зміни до особових справ офіцерів запасу, які надалі інший посадовець військкомату скріплював підписом та печаткою, виключаючи їх з обліку. Вони не отримали затвердження регіональної ВЛК, тому у постанові суду вказано, що такі виключення з військового обліку є безпідставними.

На засідання суду Ігор Семенов не прийшов, однак подав заяву про визнання своєї вини. Суд призначив йому покарання у вигляді 3400 грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що нещодавно на Львівщині суд призначив п’ять років тюрми чоловіку, який не прийшов у військкомат після отримання повістки. Однак інший суд Львівської області звільнив від покарання чоловіка, який підробляв документи для себе та інших чоловіків призовного віку, та вивозив їх за кордон.