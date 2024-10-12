Івано-Франківський окружний адмінсуд скасував заборону львівських прикордонників на виїзд за кордон для військовозобов’язаного чоловіка, який доглядає людину із першою групою інвалідності та супроводжував її до Польщі.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, до суду звернувся військовозобов’язаний чоловік із позовом до львівських прикордонників, які заборонили йому виїхати за кордон, супроводжуючи людину з інвалідністю. Житель Прикарпаття заявив, що 20 років займається волонтерством спільно з ГО людей з інвалідністю «Біла тростина» та наразі доглядає людину із першою групою інвалідності. У червні 2024 року позивач мав намір перетнути кордон, супроводжуючи людину з інвалідністю, яка має захворювання зору, але у пункті пропуску «Шегині» йому відмовили.

Офіційною причиною відмови на виїзд за кордон було те, що чоловік не надав необхідних документів прикордонникам. Прикарпатець звернувся до суду для оскарження рішення прикордонників. Їх представник не надсилав суду свою позицію у цій справі.

Справу розглянув суддя Остап Тимощук, який дослідив усі матеріали та аргументи. Суддя встановив, що при відмові у виїзді за кордон прикордонники не вказали, яких саме документів не надав позивач, а також у рішенні відсутня правова оцінка поданих ним документів.

«Рішення про відмову в перетинанні кордону України не відповідає критеріям обґрунтованості, оскільки відповідачем не наведено законодавчо визначеної підстави для тимчасового обмеження позивачу права на виїзд з України, не зазначено документи, що підтверджують підставу для виїзду за кордон, які позивач не зміг надати на паспортний контроль», – вказано у рішенні суду.

Суддя визнав протиправним та скасував рішення прикордонників про відмову в перетині кордону. На рішення суду ще можна подати апеляцію.