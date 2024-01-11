Прокурорку Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Наталію Кузьмич звільнили з роботи за нетверезу їзду та появу в нетверезому стані на робочому місці. Відповідне рішення ухвалила кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, розглянувши скаргу керівника прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Відповідно до поданих на розгляд комісії матеріалів, увечері 3 червня 2023 року на вул. Залізничній у Львові прокурорка відділу представництва інтересів держави в суді Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Наталія Кузьмич за кермом автомобіля Mаzda CX-5 створила аварійну ситуацію, після чого її примусово зупинили очевидці.

Під час спілкування з патрульними в неї виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння –порушення координації рухів, виражене тремтіння пальців рук та запах алкоголю з рота. При цьому вона відмовилася пройти тест на алкоголь на місці за допомогою алкотестера Drager або пройти огляд в медичному закладі.

На неї поліцейські склали протокол за нетверезу їзду (ст. 130 КУпАП). Постановою Залізничного районного суду Львова 5 жовтня Наталію Кузьмич покарали штрафом у розмірі 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік часу.

Окрім того, 6 червня 2023 року прокурорка Наталія Кузьмич перебувала на робочому місці з ознаками алкогольного сп’яніння, про що на неї склали відповідний акт. Після того вона деякий час безпідставно не з’являлася на роботі.

Керівник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Микола Мерет поскаржився на Наталію Кузьмич за грубе порушення нею правил прокурорської етики та правил внутрішнього службового розпорядку.

Зі свого боку Наталія Кузьмич не надала пояснення та докази, які спростовують звинувачення на її адресу.

3 січня кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення притягнути Наталію Кузьмич до дисциплінарної відповідальності та накласти на неї дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади в органах прокуратури. Першим на рішення комісії звернув увагу «Судовий репортер».

Наталія Кузьмич працювала в органах прокуратури з 2015 року. З квітня 2023 року обіймала посаду прокурора відділу представництва інтересів держави в суді Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.