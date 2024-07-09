Карлос Алькарас продовжує захист минулорічного титулу на Вімблдоні

На Вімблдоні-2024 відбулися перші чвертьфінальні матчі, за результатами яких до півфіналу вийшли минулорічний чемпіон, поточна третя ракетка світу іспанець Карлос Алькарас та росіянин Данііл Мєдвєдєв.

У першому матчі дня Мєдвєдєв у пʼяти сетах переміг першу ракетку світу Янніка Сіннера. Перший сет завершився тай-брейком на користь Сіннера, наступні два сети виграв Мєдвєдєв, після чого Сіннер знову відігрався і перевів гру в пʼятий сет, в якому завдяки одному брейку переміг росіянин. Таким чином він взяв реванш за фінал Australian Open 2024, у якому поступився Сіннеру так само за результатом пʼяти сетів.

У другому матчі Алькарас у чотирьох сетах переміг американця Томмі Пола, для якого вихід у чвертьфінал вже став найкращим особистим результатом на Вімблдоні. Пол зумів виграти перший сет з рахунком 7:5, у наступному ще боровся, але програв, а в останніх двох сетах Алькарас повністю його переграв.

Вімблдон, 1/4 фіналу

Данііл Мєдвєдєв (нейтральний статус, ATP 5) – Яннік Сіннер (Італія, ATP 1) – 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3.

Карлос Алькарас (Іспанія, ATP 3) – Томмі Пол (США, ATP 13) – 5:7, 6:4, 6:2, 6:2.

Півфінальний матч між Мєдвєдєвим та Алькарасом відбудеться у пʼятницю, 12 липня. Іспанцю потрібна перемога, щоб зберегти поточну третю сходинку – у разі поразки його обійде німець Алєксандр Звєрєв.

Додамо, що 10 липня відбудуться ще два чвертьфінали в чоловічому одиночному розряді: Алекс де Мінор зустрінеться з Новаком Джоковичем, а Лоренцо Музетті – з Тейлором Фріцем.