У чвертьфіналі українка зустрінеться з чемпіонкою Вімблдону-2022 Єлєною Рибакіною

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула чергову перемогу на Вімблдоні-2024. У 1/8 фіналу вона рогромно перемогла китаянку Ван Сіньюй 2:0 (6:2, 6:1). У чвертьфіналі українка зустрінеться з чемпіонкою Вімблдону-2022, представницею Казахстану Єлєною Рибакіною, яку перегравала на Олімпіаді-2020.

На матч Світоліна вийшла з чорною стрічкою на светрі в знак жалоби через нинішній масований обстріл України Росією. «Сьогодні дуже складний день для українців, було нелегко фокусуватися на матчі, читаючи з самого ранку новини. Я рада, що зіграла добре і здобула перемогу», – коротко сказала вона після гри та заплакала, а глядачі підтримали її оваціями.

Коментар Світоліної після матчу, в якому вона згадала про Україну зі сльозами на очах pic.twitter.com/bxEbCzIBhQ — Oleh Novikov (@olehbatkovych) July 8, 2024

Нагадаємо, що минулоріч Еліна Світоліна дійшла до півфіналу Вімблдону, тому лише за умови перемоги в наступному матчі вона збереже свої очки та поточну 21 позицію, в іншому випадку – опуститься на 30-ту сходинку. Світоліна лишається єдиною українкою в одиночному розряді на турнірі.

Крім Світоліної та Рибакіної, у чвертьфіналі травʼяного Грендслему зіграють італійка Жасмін Паоліні та американка Емма Наварро. Обидві тенісистки проводять найкращий сезон у своїх карʼєрах, зокрема, Паоліні вже виграла турнір WTA 1000 у Дубаї та вийшла у фінал Ролан-Гаррос. Ще одна пара чвертьфіналісток – Донна Векич, яка у третьому колі перемогла Даяну Ястремську, та несподіванка турніру новозеландка Лулу Сан, яка в рейтингу WTA посідає 123 місце. За ще дві путівки до чвертьфіналу змагатимуться Юлія Путінцева з Казахстану і Єлена Остапенко з Латвії, а також американка Даніель Коллінз і чешка Барбора Крейчикова.