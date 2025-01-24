Алєксандр Звєрєв зіграє у фіналі Australian Open вперше в карʼєрі

У Мельбурні відбулися півфінальні матчі на Australian Open-2025 серед чоловіків в одиночному розряді. За їх результатами за трофей змагатимуться перша та друга ракетки світу – італієць Яннік Сіннер, який захищатиме минулорічний титул, та німець Алєксандр Звєрєв.

Алєксандр Звєрєв зіграє у фіналі австралійського мейджора вперше у своїй карʼєрі. У півфінальному матчі йому протистояв десятиразовий чемпіон Australian Open Новак Джокович, проте сербський тенісист знявся після програного першого сету через травму, яку отримав ще в попередньому матчі проти іспанця Карлоса Алькараса.

Своєю чергою Яннік Сіннер без особливих проблем переміг у трьох сетах американця Бена Шелтона, який мав сет-пойнт у першому сеті, проте не скористався своїм шансом.

Фінал Australian Open-2025 серед чоловіків відбудеться у неділю, 26 січня, о 10:30 за київським часом. Незалежно від його результату, Сіннер залишиться на першому місці рейтингу, а Звєрєв – на другому, проте німець здобуде щонайменше 500 очок рейтингу, оскільки минулоріч вилетів на стадії півфіналу.

Додамо, що в суботу, 25 січня, відбудеться фінал Australian Open-2025 серед жінок, у якому зустрінуться американка Медісон Кіз, яка у напруженому матчі перемогла польку Ігу Швьонтек та вперше вийшла у фінал австралійського мейджора, та білоруска Аріна Сабалєнка, яка вдруге захищає титул чемпіонки в Мельбурні. Незалежно від результату, Сабалєнка збереже звання першої ракетки світу. Водночас Кіз вже підніметься в рейтингу WTA на 8 місце, а у разі перемоги – на 7 місце, яке є її особистим рекордом у карʼєрі.