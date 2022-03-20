Сторінку російської соцмережі «ВКонтакте», на яку підписано понад 12 млн користувачів, зламали хакери і зробили розсилку з інформацією про війну з Україною. Росіянам розповідають про кількість вбитих мирних мешканців та зруйновані об’єкти, а також про втрати армії РФ.

Про злам сторінки соцмережі повідомляє «Медуза», а також 24 канал, публікуючи скірншоти повідомлення, яке отримали користувачі.

«Сьогодні 25 день війни Путіна з Україною. За цей час російська армія зруйнувала багато мирних міст, знищивши понад 3,5 тис. об’єктів інфраструктури. Десятки тисяч мирних мешканців були поранені, більше 5 тис., зокрема понад 100 дітей, – померли. Точну кількість загиблих підрахувати неможливо. Це злочинна агресія має бути зупинена, а винні обов’язково будуть покарані», – йдеться у повідомленні.

Користувачам «ВКонтакте» повідомляють про понад десять тисяч вбитих російських солдат, тіла яких не спішать забирати в Росію, і додають: «Батьківщина покине тебе, синку. Завжди».

«Російська економіка знищена. Попереду – дефолт, ізоляція, бідність і голод, порівняно з якими лихі 90-ті здадуться казкою. Путін загнаний у кут і не відступить, заради своїх цілей він готовий йти до кінця і почати ядерну війну – війну, у якій не буде переможця. Якщо зараз війну не зупинити, завтра вона прийде в ваш дім», – йдеться у повідомленні зламаної соцмережі «ВКонтакте».

Тест повідомлення, який поширюють у соцмережі

Нагадаємо, що на території Росія заблокували доступ до соцмереж Facebook, Twitter та Instagram, тож «ВКонтакте» з «Однокласниками» залишились чи не основними соцмережами.