Українська розвідка принесла хороші новини, схоже, що російська бізнесово-політична еліта всерйоз хоче вбити Путіна. А поки цього не трапилось, ЗСУ проводжують вбивати тих, кого він відправив на українську землю. За 25 днів наші військові знищили уже майже 15 тис. росіян, які вторглись в Україну.

ZAXID.NET підсумовує двадцять п’ятий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Здавалось росіяни уже всіма можливими способами обстрілюють наш Маріуполь, проте сьогодні ворог згадав про свої кораблі і місто-герой вперше обстріляли з моря. У місті, яке російська армія знищила уже на 90%, розбомбили також школу мистецтв. Там від обстрілів ховались 400 людей, які після бомбардування опинились під завалами.

Російська армія прицільно вбиває українців. На жаль, щодня ми бачимо нові приклади такого тероризму. На Луганщині російський танк розстріляв притулок для літніх людей. 56 людей загинули одразу, тих, хто вижив, – викрали та вивезли на окуповану територію. Масове вбивство сталось ще 11 березня, але відомо про нього стало лише сьогодні.

Не вщухали обстріли й у Харкові – ще одному місті, яке не кориться ворогу. Щодо нескорених, то сьогодні у тимчасово окупованих Херсоні, Каховці, Енергодарі та Бердянську пройшли тисячні мітинги. Мешканці окупованих росіянами міст вийшли на мітинги із українськими прапорами, вигукуючи патріотичні гасла.

Генштаб ЗСУ заявив про високу загрозу наступу з Білорусі на Волинь. За даними розвідки, вторгнення білоруських військ можливе впродовж найближчих днів.

І до хороших прогнозів. Українська розвідка повідомляє, що серед російської бізнесово-політичної еліти вже формується група осіб, які задумали вбити Владіміра Путіна. Побажаймо їм удачі?

Втрати російських окупантів

На Сході відбили 9 атак і знищили 61 одиницю техніки, ще 17 пошкоджено. У боях було знищено близько 100 росіян. Напередодні вони ліквідували капітана так званої «ДНР» Сєргєя Машкіна.

На Київщині ЗСУ розбили загін російського танкового полку та ліквідували зведений загін російських десантників. На Чернігівщині українці знищили колону російської техніки з особовим складом, а на Луганщині військові з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили російський склад з пальним і технікою.

Генштаб ЗСУ також підтвердив ліквідацію трьох російських командирів полків.

Станом на ранок 20 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 14700 військових. Також було знищено:

танків – 476 (+10);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 487 (+17);

артилерійських систем – 230 (+17);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 74 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 44 (+0);

літаків – 96 (+1);

гелікоптерів – 118 (+3);

автомобільної техніки – 947 (+33);

легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0);

цистерн з паливом – 60 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 21 (+4);

спеціальна техніка – 12 (+1).

Втрати ЗСУ та мирного населення

На Сумщині росіяни кинули в цивільних гранату, двоє загиблих. У Харкові під час нічних обстрілів загинули п'ятеро людей, у тому числі 9-річний хлопчик. Унаслідок обстрілу притулку на Луганщині загинули щонайменше 56 людей.