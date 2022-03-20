Росіяни мають великі втрати особового складу та запасів

Чергова спроба росіян наступу на Київ знову закінчилася поразкою. Українські захисники розбили загін танкового полку і позбавили окупантів запасів палива і їжі. Про це у вечірньому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Під час здійснення чергової спроби наступу на Київ, окупанти втратили зведений загін 6-го танкового полку. Завдяки активним діям підрозділів Збройних сил України на окремих напрямках у Броварському районі підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання пального та продовольства», – повідомили у Генштабі.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк заявив про хаотичний обстріл росіянами цивільних об’єктів на Київщині.

«Ворог постійно переміщує свою техніку. Намагається закріпитись, налагодити логістику. Ми не виключаємо, що найближчим часом ворог здійснить спробу форсування річки Ірпінь. Ми це бачимо і контролюємо», – сказав Олександр Павлюк.

У Генштабі додали, що загалом російські війська втратили наступальний потенціал, їхнє просування зупинене майже на всіх напрямках. У росіян великі втрати особового складу, проблеми з логістикою. Тому для поповнення втрат російської армії проводиться прихована мобілізація в ОРДЛО та на Кубані, Приморському краю, Ярославській області та регіонах уральського федерального округу. Також є домовленість російського керівництва з керівником лівійської національної армії Халіфом Хафтаром про скерування в Україну лівійських «добровольців».

Загалом за 25 дні війни російська армія втратила понад 14700 військових, близько 3,5 тис. одиниць різної техніки. Актуальні втрати противника зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.