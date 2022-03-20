Військові з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили паливний склад російської армії та частину їхньої техніки. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та Міноборони.

Військові бригади опублікували відео, де видно момент точного попадання в склад з боєкомплектом росіян та паливно-мастильними матеріалами.

Українській військові знищили, окрім того, ще один ворожий танк та паливозаправний автомобіль.

Нагадаємо, на Луганщині росіяни намагаються взяти штурмом населені пункти Рубіжне, Сєверодонецьк, Попасна, прорвати оборону біля Верхньоторецького, проте, як повідомляє Генштаб ЗСУ, спроби були безуспішними, росіяни зазнали втрат. На Луганщині йдуть нещадні бої, є багато руйнувань і загиблих цивільних.