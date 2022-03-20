Окупанти продовжують обстрілювати міста Луганщини

Російські окупанти продовжували обстрілювати з важкої артилерії житлові квартали на Луганщині. Унаслідок обстрілів у місті Рубіжне загинула жінка і двоє маленьких дітей.

«Під час обстрілів у Рубіжному загинуло три людини, з них двоє дітей, постраждало – двоє (одна дитина)», – повідомив вранці неділі, 20 березня, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зголом Сергій Гайдай уточнив, що загинули жінка і двоє дітей, віком приблизно рік та п'ять років.

За даними керівника області, за минулу добу російські окупанти зруйнували в Рубіжному та Сєвєродонецьку близько 30 об’єктів. І з них – 12 багатоквартирних та 12 приватних житлових будинків, заклад освіти в Рубіжному, складські, господарські споруди та об’єкти інфраструктури.

Сергій Гайдай зазначає, що в суботу російські обстріли спричинили 19 потужних пожеж на Луганщині. Врятовано сімох жителів області. Рятувальники продовжують розбирати завали, розвозять воду та продукти харчування мешканцям до бомбосховищ.