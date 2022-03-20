У тимчасово окупованому Тростянці на Сумщині двоє чоловіків загинули від вибуху гранати, яку у них кинули росіяни. Про це 20 березня повідомила Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, 18 березня російські військовослужбовці кинули гранату в людей на одній з вулиць міста Тростянець. Унаслідок вибуху загинули двоє чоловіків. У прокуратурі не вказують їхній вік чи будь-які інші деталі.

Нагадаємо, що Сумська область є однієї з найбільш постраждалих від російської агресії. Місто Тростянець тимчасово окупували російські війська із 4 березня. Голова Сумської ОДА розповідав, які знущання доводиться терпіти місцевим, що не змогли виїхати. Росіяни заганяють місцевих мешканців у фейкові «зелені» коридори, відбирають у людей мобільні телефони та намагаються створити «живі» щити.

Нещодавно при в’їзді у Суми росіяни розстріляли авто з двома людьми, 20-річна дівчина загинула.

Російська армія, яка вторглась в Україну, не може перемогти українських військових, тому вдається до тероризму мирних мешканців. Вони обстрілюють колони з жінками та дітьми під час евакуацій, розстрілюють людей навіть у черзі по хліб, як це було в Чернігові, скидають бомби на пологовий та дитячу лікарню у Маріуполі, а також бомблять місця, де від обстрілів ховаються сотні людей, зокрема діти.