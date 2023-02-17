Люксембург не має великої армії і великих запасів зброї, тому, щоб допомогти ЗСУ, країна вирішила її купити на міжнародних ринках

Люксембург – одна з найменших країн світу і Європи – створив підрозділ для закупівлі зброї для України. Про це міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш розповів у коментарі The New York Times, пише «Мілітарний».

За його словами, після російського вторгнення в Україну Люксембург створив команду з двох осіб, які мали займатися ринками зброї. Вони мали вивчити комерційні ринки зброї в Європі та Сполучених Штатах. Люксембург хотів показати, що теж хоче долучитися до перемоги над Росією і це прагнення анітрохи не поступається позиції інших, набагато більших партнерів по НАТО.

«Ми такі маленькі, у нас немає великої армії й, отже, є обмежений запас, але ми від початку хотіли допомогти Україні», – сказав міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш.

Люксембург має повне право купувати зброю на міжнародних ринках. «Ми гнучкі, і тому ми можемо піти і купити на ринку те, що їм потрібно, і доставити це їм безпосередньо», – додав Бауш.

Тому двоє фахівців із Люксембургу знайшли у Чехії виробника боєприпасів до реактивних систем БМ-21 «Град». Але у чеського виробника через високий попит на боєприпаси до «Градів» після початку повномасштабної війни в Україні закінчилися запасні частини. Крім того, більшість постачальників компанії перебували в Росії чи країнах, які відмовилися експортувати обладнання, яке можна було б використовувати для допомоги Україні. Зрештою Люксембург отримав 600 ракет до «Градів» для України, що становить одну десяту від початкової мети.

Але не всі операції країни провалилися. За словами Бауша, їм вдалося поставити або укласти контракт на суму близько 94 млн доларів у вигляді зброї та іншої військової допомоги для України від виробників у Великій Британії, Франції, Польщі та Нідерландах.

Люксембург є членом ЄС і НАТО. У цій країні проживає трохи більш як 645 тис. людей.