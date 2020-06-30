Влада Трускавця оголосила про відновлення роботи санаторіїв і готелів

Санаторії Трускавця не працювали від початку карантину

З 1 липня у курортному місті Трускавець на Львівщині дозволили діяльність санаторіїв, відпочинкових та оздоровчих комплексів. Відповідне рішення ухвалила міська комісія ТЕБ і НС на засіданні у вівторок, 30 червня.

За рішенням комісії, з 1 липня у Трускаці запроваджують низку карантинних пом’якшень. Зокрема, дозволяється діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (заклади лікувально-оздоровчої, санаторно-курортної та відпочинково-туристичної сфер міста), масажно-лікувальних кабінетів, окрім дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Також комісія дозволила роботу спортивних закладів, фітнес-центрів, спортивних майданчиків, стадіонів, басейнів (окрім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб) з дотриманням тимчасових рекомендацій, визначених постановою головного державного санітарного лікаря України.

У місті запрацюють кафе та ресторани, зокрема, прийматимуть відвідувачів у приміщеннях з обмеженням – не більше як 10 осіб. Дозволили дитячі атракціони, але тільки на відкритих майданчиках та з дотриманням всіх протиепідеміологічних вимог та рекомендацій.

Нагадаємо, за рішенням уряду адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 липня, однак право посилювати чи послаблювати карантинні обмеження надали місцевій владі.