Віце-спікер парламенту Вірменії Акоп Аршакян заявив, що Єреван дослухався до Росії і не має наміру або бажання арештовувати Путіна. Про це Аршакян заявив в інтерв’ю агенції «Арменпресс».

Аршакян зазначив, що уряд країни ухвалив рішення приєднатись до Римського статуту в грудні 2022 року у відповідь на «агресію Азербайджану щодо суверенних територій Вірменії», й саме тоді його почав вивчати вірменський Конституційний суд. Тепер Римський статут має ратифікувати парламент Вірменії.

«Я маю на увазі, рішення Конституційного суду не визнає винним нікого, ні в якому питанні і не вимагає кроків до арешту будь-кого. А уряд Вірменії в грудні 2022 року, звісно, не міг ні вгадати, ні передбачити ймовірність і зміст конкретних рішень Міжнародного кримінального суду в березні», – підкреслив Аршакян.

Він окремо уточнив, що «в правлячої партії і команди немає наміру або бажання» арештовувати Путіна в разі його візиту у Вірменію.

«Ми підписали з іншою країною угоду, згідно з якою Римський статут не вплине на наші двосторонні відносини. Таке врегулювання може бути і з Росією. Але це всього лише один із варіантів. Є й інші варіанти», – сказав віце-спікер парламенту Вірменії.

Нагадаємо, що раніше депутат Національних зборів Вірменії від керівної фракції Гагік Мелконян повідомляв про можливий арешт Путіна у разі його приїзду до Вірменії.

Нагадаємо, що 17 березня палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марію Львову-Бєлову, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини. Суд у Гаазі вважає, що вони несуть відповідальність за незаконне переміщення та депортацію населення, зокрема дітей, із окупованих територій України до Росії.

Владіміра Путіна можуть арештувати на території тих країн, які ратифікували Римський статут МКС, а це – 137 країн.