Власник Kyiv Post оголосив про продаж видання за $3,5 млн

Мохаммад Захур продає англомовну газету Kyiv Post одеському підприємцю

Бізнесмен Мохаммад Захур продає англомовну газету Kyiv Post одеському підприємцю сирійського походження Аднану Ківану. Про це повідомляє Ліга:Бізнес.

Як зазначається, покупець заплатить «набагато більше», ніж $3,5 млн, але Захур точної суми угоди не назвав. За його словами, він очікує, що продаж буде завершено до 1 квітня. Мохаммад сказав, що Ківан вже передав «істотний» авансовий платіж і додав: «Для мене це досконала угода».

Крім того, Захур зазначив, що новий власник запевнив його, що цінує журналістську незалежність Kyiv Post, але залишає за собою право найняти власну команду журналістів і інших співробітників. Після закриття угоди Ківан зустрінеться зі співробітниками Kyiv Post, щоб розповісти про майбутнє газети.

Як зазначається, Захур, уродженець Пакистану і громадянин Великої Британії, який заробив статок на металургійній промисловості. Його найбільшим активом в Україні до 2008 року був Донецький електрометалургійний завод Istil. Захур купив Kyiv Post у 2009 році у американця Джеда Сандена за $1,1 млн.

Покупець видання, Аднан Ківан – власник будівельної компанії Кадорр Груп. За інформацією одеських ЗМІ, Ківан виїхав за кордон через претензії правоохоронних органів до його діяльності. Восени СБУ провела обшуки в офісі Кадорр, підставою стали підозри у фінансуванні тероризму.