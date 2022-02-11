Правоохоронці затримали власника аптек в Ужгороді та двох його спільників, які продавали заборонене психотропні лікарські препарати, які використовують як транквілізатор. Під час обшуків у фігурантів виявили понад 1,5 тис. таблеток та понад 2 тис. бланків для лікарських рецептів. Відомо, що заборонені таблетки власник аптек купував закордоном.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, власник ужгородських аптек налагодив механізм розповсюдження заборонених в Україні лікарських препаратів «Xanax» і «Frontin», основною діючою речовиною у яких є психотроп – альпразолам. Його використовують як транквілізатор, серед численних побічних ефектів якого – галюцинації, а випадки необдуманого вживання подекуди закінчуються смертю.

«Підозрюваний забезпечував придбання гуртових партій таблеток за кордоном для подальшого збуту. Зберігали товар в одній із аптек і за місцями проживання фігурантів. Останні займалися пошуком клієнтів, яким надалі систематично надсилали «товар» поштою у різні куточки України», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Під час обшуків у фігурантів знайшли та вилучили понад 1,5 тис. таблеток психотропу, понад 2 тис. бланків для лікарських рецептів, грошові кошти у сумі майже 5 тис. доларів США та понад 61 тис. грн, а також інші речові докази.

Наразі власнику мережі аптек і двом його спільникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконне придбання, зберігання та збут психотропних речовин). Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.